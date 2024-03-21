Про його ліквідацію заявив офіцер ЗСУ.

Україна прибрала на своїй території командира роти спецназу армії Росії, а також заступника начальника військового навчального центру.

Їхні імена були розкриті в рамках списку нових ліквідованих військових РФ, який навів офіцер української армії Анатолій Штефан у своєму блозі. Деякі українці знають про нього як про "Штірліца".

За даними нашого військового, можна говорити про примусову демобілізацію 9 "важливих" окупантів ворога. Ось список:

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Заступник начальника військового навчального центру при СПбДУТ полковник Слюсар Вадим;

підполковник Востров Дмитро;

командир артдивізіону ДШБ майор Панкратов Едгар;

командир роти спецпризначенців старший лейтенант Семочкін Микита;

командир роти старший лейтенант Попов Микола;

лейтенант Фролов Максим;

командир зенітно-ракетного взводу майор сміття Гриньов Олег;

командир штурмового взводу молодший лейтенант Умматов Руслан;

лейтенант Петренко Ігор.

Росія втратила 20 березня в Україні сотні своїх військових

Сьогодні Росія може додати до "скарбнички" вбитих Путіним чоловіків на війні ще 750 осіб: саме стільки окупантів кинула на смерть за минулу добу Росія, відправивши їх на війну в Україну в м'ясні штурми проти ЗСУ.

Загалом за час повномасштабного вторгнення українська армія знищила близько 433 840 "героїв СВО". Напередодні стало відомо, що Чехія готова надати Україні тисячі додаткових артилерійських снарядів для війни. Тож, ймовірно, після поповнення військового ресурсу, втрати Росії в Україні кількісно збільшаться.

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