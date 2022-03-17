Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що перемовини з РФ йдуть важко, позиції сторін різні.
Про це він повідомив у своєму Twitter.
"Хочу м'яко порекомендувати активним коментаторам переговорного процесу, які не перебувають всередині. Не поширюйте свою брехню в країні, яка жорстко воює", – зазначив Подоляк.
Він наголосив, що переговори "йдуть важко".
"Позиції сторін різні. Для нас принципові питання – недоторканні", – підкреслив радник голови ОП.
Раніше в Офісі президента говорили, що позиція Російської Федерації на переговорах з Україною пом'якшилася, проте Україна налаштована боротися до кінця своїх сил.
Водночас президент Володимир Зеленський запевняв, що його пріоритети на переговорах абсолютно зрозумілі – це завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, реальні гарантії для України та реальний захист України.