Втрата Росією новітніх радіоелектронних систем наближається до небезпечної регулярності.

Втрата Росією новітніх радіоелектронних систем наближається до небезпечної регулярності. Українська група дронів "Тінь" виявила та підірвала дуже нову та рідкісну російську систему радіоелектронної боротьби та управління RB-109A Bylina, повідомляє видання Forbs.

"Російська традиція втрачати новітні електронні системи на полі бою в Україні наближається до небезпечної регулярності. Спочатку вони розробляють вигадливу нову систему, розгортають її на передовій, а потім швидко втрачають її через українську артилерію, бомби чи дрони. Цього тижня це знову сталося", - пише видання.

Росіяни втрачають все більше і більше своїх найкращих і найважчих для заміни засобів підтримки поля бою - це радари, глушилки, системи командування й управління, такі як Bylina.

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Bylina - це набір складних приймачів, розміщених у п'яти вантажівках, який виявляє та локалізує ворожі радари та радіостанції. Завдяки вбудованому штучному інтелекту він автоматично передає сигнал пов'язаним радіоглушилкам для націлювання на виявлені системи. Приймачі Bylina можуть відчувати випромінювачі на відстані сотень кілометрів.

"Ефект від цих втрат не буде очевидним відразу. Але з часом росіянам стане важче захищатися від української артилерії, ракет і безпілотників - і так само важче розгортати власну артилерію, ракети та безпілотники", - продовжує видання.

Електронний фронт може бути найважливішим фронтом війни, зазначає Forbs. Це тому, що малі вибухові дрони є одними з найважливіших видів зброї, і їхня ефективність залежить від здатності ворога їх заглушити.

Саме завдяки успішній кампанії глушення в Україні невеликий підрозділ морських піхотинців утримує свій вузький плацдарм на лівому березі Дніпра на півдні України. Морпіхи можуть літати своїми дронами, а російські війська - ні.

І значною мірою через провал кампанії глушення в Росії російські війська не змогли захопити Авдіївку.

"Тож логічно, що минулої осені російська армія поспішно відправила перші оперативні системи Bylina на передову після років все більш реалістичних випробувань. За повідомленнями Кремля, Bylina мала "полегшити глушення ворожих сигналів шляхом вибору найкращих пристроїв наведення", - пише Forbs.

Натомість принаймні одна з рідкісних Bylina, яких одиниці, уражена дроном і спалена дотла в Донецьку на сході України.

Втім, - це не перший подібний випадок. Україна вже знищила одну з найкращих російських GPS-глушилок GPS-керованою бомбою. Українські безпілотники підірвали російські глушилки безпілотників. А українські крилаті ракети вразили російські позиції протиповітряної оборони, чиї завдання включали протидію крилатим ракетам.

"Нещодавно, на початку січня, російські ЗМІ оголосили про розгортання в Україні найновішого високотехнологічного контрбатарейного радара російських військ, який виявляє артилерію, що несе. Кілька годин пізніше на півдні України українці підірвали її... артилерією", - додали у Forbs.

Дронова війна - що відомо

За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, у 2024 році Україна зможе виробити один мільйон FPV-дронів та більше 10 тисяч ударних дронів.

Крім того, "Армія дронів" запускає масове виробництво нових дронів "Кобра". Розробка дронів проводилася командою з Кривого Рогу. Вартість дрона становить близько 2000 доларів, що є нижче, ніж у конкурентів. Дальність польоту складає 300 км.

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