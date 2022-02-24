У четвер, 24 лютого, президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану.

Про це він сказав під час звернення до українців.

"Шановні громадяни України! Сьогодні президент Путін оголосив про введення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі", - зазначив він.

"Ми вводимо воєнний стан", - заявив очільник української держави.

Також він попросив за можливості залишатися вдома.

"Без паніки, ми сильні, ми готові до всього, ми всіх переможемо", - наголосив Зеленський.