Сьогодні від терористичної атаки Росії загинуло 12 людей, більше 80 поранено або травмовані.

Президент України Володимир Зеленський записав емоційне відео після сьогоднішньої масованої ракетної атаки. Нове звернення він зробив з місця "прильоту" у Києві - на перехресті вулиці Володимирівської та бульвару Шевченка.

Відео вже з'явилося у Telegram-каналі президента.

Він зазначив, що сьогоднішній день для України був складний, а зараз по всій Україні тривають відновлювальні роботи.

Відео дня

"На жаль, 12 людей сьогодні загинули від цієї терористичної атаки. Більше 80 поранено або травмовані. Усі, хто звернувся по допомогу, отримають її... Збройні сили України, наша розвідка, Служба безпеки України та усі, хто залучений до захисту нашої держави, також виконують свої завдання. З 84 російських ракет, що були запущені проти України, 43 збиті. Із 24 російських безпілотників, 13 збито. І навіть після цього кожні 10 хвилин я отримую повідомлення про збиття іранських "Шахідів", - повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що окупанти знову брешуть. Проте їм не вдасться залякати українців, своїми атаками РФ тільки ще більше об'єднує наш народ.

"Очільники терористів кажуть, ніби вони влучили по всіх цілях, які планували. По-перше, брешуть як завжди. По-друге - брешуть, як завжди. Погляньте будь ласка на їх реальні цілі. Окрім об'єктів енергетики, погляньте на один лише приклад нашої столиці. Перехрестя у Києві, де я зараз стою... Ось така вам ціль. За 700 метрів звідси дзвінниця Софійського собору. Москви ще не було, коли він вже стояв... Україну неможливо залякати. Тільки ще більше об'єднати. України неможливо зупинити. Тільки ще більше переконати, що терористів треба знешкоджувати", - додав він.

Масована ракетна атака РФ по Україні: що відомо

10 жовтня РФ вдарила по Україні. Рашисти влашутвали масовану ракетну атаку. Вибухи прогриміли в столиці та у багатьох областях. Як повідомили у Генштабі, рашисти запустили 84 крилаті ракети, а також 24 безпілотника, зокрема, 13 іранських дронів"Шахід-136".

В результаті ворожої атаки загинули 11 людей, також є 64 постраждалих.

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