Покрокове керівництво включає п'ять пунктів.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України опублікували інструкцію, як убезпечити себе від іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Вона включає п'ять пунктів, які допоможуть уникнути травм і загибелі від ворожих безпілотників.

Інструкцію виклали на офіційному сайті Міністерства з питань реінтеграції.

"Чималої шкоди об’єктам нашої критичної інфраструктури завдають ворожі ударні безпілотні літальні апарати (БПЛА). Значну небезпеку вони становлять і для цивільних: дрони-камікадзе можуть нести кілька десятків кілограмів вибухівки та при влучанні створюють потужну ударну хвилю", — заявили в Міністерстві.

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Інструкція, як убезпечити себе від іранських безпілотників окупантів

Двигун Shahed гучний, при наближенні він нагадує роботу мотора мопеда або бензопили.

Якщо почуєте цей звук, необхідно сховатися в спеціально обладнаних укриттях. Підійдуть також підвали, підземні паркінги, цокольні поверхи будинків і переходи. В крайньому випадку потрібно скористатися правилом "двох стін".

Не залишайтеся в транспорті: вийдіть і відбіжіть від дороги, щоб знайти укриття.

Намагайтеся відшукати укриття подалі від військових і стратегічних об'єктів, а також адміністративних установ.

Не ховайтеся в під'їздах, під арками, на сходових майданчиках, в підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки або заправок і так далі.

Використання іранських дронів в Україні: основна інформація

Відомості про придбання Росією в Ірану тисячі дронів-камікадзе Shahed-136 з'явилися в середині серпня, хоча в Тегерані продовжують офіційно заперечувати угоду. На цьому тлі Україна звернулася до Ізраїлю з проханням надати розвідувальні дані про згадані БПЛА. Як повідомили ЗМІ, цей запит задовольнили.

Президент Володимир Зеленський розповів, що РФ в цілому придбала 2400 дронів-камікадзе у Ірану. Такі дані вдалося отримати українській розвідці.

Перший Іранський БПЛА бійці ЗСУ "приземлили" 13 вересня в Харківській області. А з кінця місяця окупанти почали регулярно застосовувати ці безпілотники. Наприклад, в ході масованого обстрілу мирних українських міст 10 і 11 жовтня за допомогою дронів-камікадзе атакували об'єкти критичної інфраструктури в Кривому Розі і ТЕС у Вінницькій області.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, ЗСУ зараз збивають від 85 до 90% іранських безпілотників, які використовують рашисти. Показники залежать від дня, проте частина БПЛА все ж прориваються.

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