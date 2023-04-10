Мама українського бійця не змогла стримати крик радості, дізнавшись, що її дитина нарешті вирвалася з рук окупантів.

Солдат Збройних сил України зворушив першою розмовою з мамою після повернення з полону РФ в рамках обміну, який вдалося організувати в понеділок, 10 квітня.

Ролик опублікував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram. Хлопець, ледь стримуючи сльози, промовив: "Мамуля, я в Україні".

У відповідь - чути радісні крики й схлипи жінки, тепер вона знає, що її дитина, нарешті, вирвався з полону ворога: "Я знала, я вірила", - кричить вона.

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Також боєць ЗСУ цікавиться про поповнення, яке повинно було ощасливити сімейство, й дізнається, що у них "дівчинка".

Як відомо, сьогодні українській владі вдалося повернути з полону не мало наших захисників. Радісні моменти вдалося "зловити" на фото:

Сьогодні Україна повернула додому 100 захисників й захисниць

Нагадаємо, що в рамках сьогоднішнього обміну з полону РФ додому вдалося повернути 20 жінок-військовослужбовців й ще 80 солдатів-чоловіків.

Зокрема, Україна обміняла окупантів на "цвіт" своєї нації - захисників Маріуполя, Гостомеля, героїв, які обороняли завод "Азовсталь". Також вдалося повернути додому 9 офіцерів.

Як уточнив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, станом на 10 квітня вдалося звільнити 2 105 українців.

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