Прикметно, що сам унітаз був чистий і, схоже, окупантами не використовувався.

Мешканка Гостомеля повернулася у свою квартиру після звільнення міста від російських окупантів і поділилась враженнями від того, що побачила в помешканні.

На відзнятому відео жінка розповіла, що застала квартиру у жахливому стані. Росіяни закидали сміттям кімнати, а на балконі, імовірно, влаштували імпровізований туалет. Прикметно, що сам унітаз чистий і, схоже, рашистами не використовувався.

Власниця квартири звернула увагу на цілі вікна, хоч у місті йшли активні бойові дії з першого ж дня російського вторгнення.

Двері усіх квартир на поверсі окупанти розтрощили.

Покидаючи чуже помешкання, окупанти залишили записку: "Мы не хотели этого…". Водночас на стіні зробили інший напис фломастером: "Сало Укроине, Героям Сало".

З собою росіяни не встигли забрати награбоване: у помешканні залишили багато мобільних телефонів, одяг, флешки.

Війна Росії проти України: нові дані

Росія вторглася на територію України вранці 24 лютого. Проте після провалу у наступі на Київ була змушена відступати до Білорусі.

Наразі окупанти планують іще один штурм – сходу України і виходу на межі всієї Луганської та Донецької області. Важкі бої тривають у цьому регіоні з початку повномасштабної війни.

Найважчою ситуація досі залишається у Маріуполі. Окупанти оточили місто і роблять невдалі спроби атак на "Азовсталь".

При цьому продовжується терор тамтешнього населення: людей катують, вбивають, спалюють у мобільних крематоріях з метою приховання доказів злочинів, а також депортують до фільтраційних таборів у Росії.

Захисники мужньо стримують спроби ворога прорватися до Харкова.

За час повномасштабної війни з Росією у боях з ЗСУ знищено понад 20 300 окупантів, водночас, за словами Зеленського, 3 тисячі українських захисників полягли на полі бою.

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