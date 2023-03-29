Повітряними силами також було знищено російський бомбардувальник Су-24М.

Українська авіація за поточену добу завдала п'ять ударів по районах зосередження російських окупантів та їхньої військової техніки.

Крім того, підрозділи Повітряних сил ЗСУ знищили російський бомбардувальник Су-24М. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 18:00 29 березня.

"Наші ракетники та артилеристи протягом доби уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, один склад боєприпасів та два склади пально-мастильних матеріалів ворога", - зазначили в Генштабі.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, за попередню добу українські військові ліквідували 610 російських загарбників. Завдяки цьому загальні втрати РФ в Україні з початку повномасштабного вторгнення сягнули позначки в 172340 осіб.

Своєю чергою, міністр оборони Великої Британії повідомив, що за останніми оцінками США, понад 220 тисяч російських військовослужбовців і найманців були ліквідовані або поранені в Україні.

Ранішен аналітики зазначали, що число російських офіцерів, ліквідованих на війні проти України, досягло позначки в 2 тисячі осіб. Реальні втрати серед командування армії РФ можуть бути в два-три рази більше.

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