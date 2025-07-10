Одним з ключових аспектів стало встановлення прямого зв'язку між оборонними стартапами та військовими на місцях.

Оборонна технологічна революція в Україні допомагає Заходу переосмислити правила гри у сфері військового постачання. Поки Росія покладається на сотні тисяч військових, безперервні ракетні удари та масштабування атак дронами, Україна виготовляє безпілотники, роботизовані наземні транспортні засоби та інші передові системи в терміни і з бюджетами, які були б немислимими для більшості західних збройних сил.

Про це пише Business Insider. Як зазначив в інтервʼю виданню старший науковий співробітник Інституту Гудзона Брайан Кларк, здатність України створювати велику кількість безпілотників та адаптувати їх під мінливі умови на полі бою "створює модель, яку зараз прагнуть наслідувати інші збройні сили".

"Хоча невеликі FPV-безпілотники, що використовуються обома сторонами, можливо, не будуть корисними у війні проти Китаю, підхід до побудови систем на вимогу з використанням модульних компонентів починає зароджуватися і в американській промисловій базі", – додав фахівець.

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Ця трансформація стала можливою завдяки тому, що Україна змінила традиційні моделі військових закупівель. Емілі Хардінг, віце-президентка департаменту оборони і безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень, наголосила, що "потреба і терміновість породжують інновації".

"Україна знайшла спосіб перевернути звичайні цикли розробки і закупівель, щоб забезпечити війська оновленим обладнанням протягом декількох тижнів", – пояснила вона.

Одним з ключових аспектів стало встановлення прямого зв'язку між оборонними стартапами та військовими на місцях. Завдяки цьому виробники можуть отримати швидкий зворотній зв'язок, адаптувати винаходи, та розгорнути їх на передовій.

Україна задає "маршрут" іншим країнам

Позаштатний науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради Даг Клейн стверджує, що Україна завдає "маршрут" іншим країнам.

"Там, де американські оборонні виробники витрачають роки на ітерації та оновлення систем на основі тестування перед передислокацією, українці роблять значні оновлення протягом декількох тижнів, щоб подолати російські контрзаходи", – додав він.

Видання також пише, що Україна прискорює перехід до власного виробництва зброї. За словами президента Зеленського, зараз в країні виробляють біля 40% озброєнь.

Даг Клейн каже що Україна стає чимось більшим, ніж просто переднім краєм оборони Європи. Вона "не просто отримує допомогу, вона створює додану вартість". Фахівець наголосив, що зараз немає більш досвідченої армії у протистоянні Росії. Крім того, українська оборонна промисловість "дедалі більше пристосовується до масштабів і спеціальностей, необхідних для захисту Європи".

Лорен Сперанца, науковий співробітник Центру аналізу європейської політики, розповіла журналістам, що інноваційне використання Україною безпілотників та інших автономних систем зі штучним інтелектом "революціонізувало роль цих технологій у сучасній війні – від логістики до ударів на великі відстані".

"Сучасна війна між рівними конкурентами – це, безумовно, війна оборонних промислових баз, а також людей і маневру. Країна, яка не може адаптуватися до змін на полі бою і забезпечити своїх бійців, неодмінно програє", – додає Хардінг.

Та попри це, деякі військові експерти застерігають від масового копіювання підходу України на Заході. Кларк з Інституту Гудзона наголосив, що "західні військові не можуть переоцінювати те, що робить Україна з точки зору конкретних систем, тому що умови є унікальними". Хоча, як зауважив він, використання комерційних технологій, які мають військове значення, "буде необхідним для отримання переваги в 21 столітті".

Вплив війни в Україні на сприйняття війн майбутнього

Уроки війні в Україні можуть поширитися і на те, концептуалізуються майбутні війни. Директор з досліджень зовнішньої політики в Інституті Брукінгса Майкл О'Хенлон стверджує, що Україна фактично замінила артилерію на безпілотники для ведення наземної війни. І це змінює багато речей в сучасному бою, а також "вказує шлях до майбутніх ближніх боїв, де можуть домінувати рої безпілотників".

Та здатність України масштабувати ці розробки обмежує один ключовий фактор – гроші. При оборонному бюджеті в 12 мільярдів доларів виробничі потужності країни становлять лише третину її справжнього потенціалу, свідчать оцінки чиновників.

На цьому тлі Україна намагається залучити більше західних інвестицій.

"Україна є невід'ємною частиною будь-якої майбутньої архітектури європейської безпеки. Вона може запропонувати справжні уроки, оскільки ми всі з'ясовуємо, як відродити оборонну промисловість, яка просто не відповідає потребам сучасної війни", – констатував Даг Клейн.

Війна в Україні: це варто знати

NYT писало, що російський диктатор Володимир Путін ігнорує президента США Дональда Трампа, оскільки очікує прориву окупантів в Україні. Зазначалося, що Кремль не піде на поступки в Україні заради відновлення хороших відносин з Америкою.

Тим часом ЄСПЛ визнав, що Росія веде цілеспрямовану кампанію на знищення української держави як субʼєкта міжнародного права. Крім того, суд визнав, що агресія РФ не обмежується лише Україною.

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