Російські окупанти ніде не зможуть заховатися від ЗСУ.

Українські захисники 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сил України знищили броньовану техніку російських окупантів, яку ті заховали в ангарі.

Відповідне відео оприлюднили на Facebook-сторінці бригади.

"45 оабр представляє: пріквел гри – "Знайдіть нас, якщо зможете!", - йдеться у підписі до відео.

Раніше, як писав УНІАН, неподалік Гуляйполя Запорізької області українські військові із 45-ї окремої артилерійської бригади розгромили техніку і живу силу російських окупантів.

Довідка УНІАН. 45-та окрема артилерійська бригада – підрозділ Ракетних військ та артилерії Сухопутних військ Збройних сил України. Створений у 2014 р. у складі корпусу резерву. Місце тимчасового базування – Яворів Львівської області. З початком повномасштабної збройної агресії РФ 45 ОАБР приступила до виконання бойових завдань за призначенням в зоні активних бойових дій.

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