Українські захисники продовжують усувати російських окупантів за допомогою найрізноманітнішої зброї. Нещодавно вони знищили екіпаж танка снарядом, скинутим з безпілотника.
Ролик з ліквідацією двох супротивників опублікували в офіційному Telegram-каналі Стратегічного командування ЗСУ.
На відео показується, як окупанти побачили український дрон і спробували втекти. Вони хотіли оббігти власний танк, але не встигли. Бійці ЗСУ скинули з безпілотника снаряд, який приземлився в декількох метрах від ворогів.
Рашисти точно отримали поранення від осколків. Після удару перший окупант відразу впав на землю і перестав рухатися. Другий підповз до нього, але через кілька секунд теж завмер.
Нагадаємо, згідно зі свіжими даними від Генштабу Збройних сил України, з моменту повномасштабного вторгнення вдалося ліквідувати 40 670 чоловік особового складу РФ. За минулу добу додалося 170 російських "двохсотих", а найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.
Війна Російської Федерації проти України
- 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.