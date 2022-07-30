Двоє окупантів як мінімум отримали поранення.

Українські захисники продовжують усувати російських окупантів за допомогою найрізноманітнішої зброї. Нещодавно вони знищили екіпаж танка снарядом, скинутим з безпілотника.

Ролик з ліквідацією двох супротивників опублікували в офіційному Telegram-каналі Стратегічного командування ЗСУ.

На відео показується, як окупанти побачили український дрон і спробували втекти. Вони хотіли оббігти власний танк, але не встигли. Бійці ЗСУ скинули з безпілотника снаряд, який приземлився в декількох метрах від ворогів.

Рашисти точно отримали поранення від осколків. Після удару перший окупант відразу впав на землю і перестав рухатися. Другий підповз до нього, але через кілька секунд теж завмер.

Нагадаємо, згідно зі свіжими даними від Генштабу Збройних сил України, з моменту повномасштабного вторгнення вдалося ліквідувати 40 670 чоловік особового складу РФ. За минулу добу додалося 170 російських "двохсотих", а найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: