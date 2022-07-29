Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" тримають оборону на Харківщині. Напередодні за допомогою саморобного дрону-камікадзе було завдано точного удару по позиціях особового складу противника.
Відео роботи "Холодноярівців" оприлюднив СтратКом ЗСУ у телеграм-каналі.
На кадрах відео добре видно, як саморобне озброєння залітає точнісінько в будівлю, де оселилися російські загарбники. А ті, кому вдалося вціліти, – накивали пʼятами.
Про "Холодноярівців"
93 ОМБр "Холодний Яр" – формування механізованих військ у складі Сухопутних військ ЗСУ. Від самого початку бере участь у війні на сході України з Росією. Підрозділи бригади пройшли найзапекліші бої війни, включно з боями під Іловайськом та Донецьким аеропортом.
З 2018 року бригада носить почесне найменування "Холодний Яр" – на честь історичної місцевості Наддніпрянської України, що уславилася своїми повстанцями.
Напередодні "Холодноярівці" знищила майже десяток танків окупантів, що проривалися на Харківщині. Ще раніше бійці навіки "приземлили" хвалений безпілотник ZALA окупантів.