Саморобний пристрій залетів точнісінько в будівлю, де оселилися російські загарбники.

Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" тримають оборону на Харківщині. Напередодні за допомогою саморобного дрону-камікадзе було завдано точного удару по позиціях особового складу противника.

Відео роботи "Холодноярівців" оприлюднив СтратКом ЗСУ у телеграм-каналі.

На кадрах відео добре видно, як саморобне озброєння залітає точнісінько в будівлю, де оселилися російські загарбники. А ті, кому вдалося вціліти, – накивали пʼятами.

Про "Холодноярівців"

93 ОМБр "Холодний Яр" – формування механізованих військ у складі Сухопутних військ ЗСУ. Від самого початку бере участь у війні на сході України з Росією. Підрозділи бригади пройшли найзапекліші бої війни, включно з боями під Іловайськом та Донецьким аеропортом.

З 2018 року бригада носить почесне найменування "Холодний Яр" – на честь історичної місцевості Наддніпрянської України, що уславилася своїми повстанцями.

Напередодні "Холодноярівці" знищила майже десяток танків окупантів, що проривалися на Харківщині. Ще раніше бійці навіки "приземлили" хвалений безпілотник ZALA окупантів.

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