Очевидно, екіпаж ліквідовано разом з ворожою бронею.

Воїни Десантно-штурмових військ України ефектно розгромили ворожий танк на одному з гарячих напрямків.

У прес-службі ДШВ назвали це операцією, внаслідок якої один екіпаж російського танка став "хорошим". Атаку зафіксували на відео.

"До вашої уваги коротка історія одного поганого екіпажу російського танчика, який став "хорошим", - йдеться в описі до відео.

Відео дня

На кадрах видно, що знищення ворожого танка коректували з повітря. Дрон зафільмував момент "феєрверку" по ворожій броні. Внаслідок "прильоту" ворожий танк вибухнув та почав яскраво горіти. Очевидно, екіпаж ліквідовано.

Втрати РФ в Україні: актуальні дані

Загалом з 24 лютого 2022 року в Україні знищено 3290 ворожих танків, 298 літаків та 286 гелікоптерів. Крім того, ліквідовано 139 770 російських окупантів.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, за час повномасштабної війни проти України Росія втратила близько 50% свого довоєнного парку сучасних танків Т-72Б3 і Т-72Б3М. Крім того, ворог суттєво виснажив свої запаси крилатих ракет, втрат зазнала і російська авіація.

За даними ISW, війна Росії проти України колосально виснажила резерви техніки і живої сили країни-окупанта, необхідні для нового наступу на сході. Нездатність противника відновити втрачені бронемашини у короткостроковій перспективі ще більше його обмежує можливості до маневрених бойових дій. До прориву новий наступ окупантів не призведе.

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