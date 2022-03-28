Зокрема, у Київській області – 41,6 тисячам споживачів, Сумській області – понад 32 тисячам споживачів, Херсонській області – 11 тисячам споживачів, Харківській області – 9 тисячам споживачів, Запорізькій і Миколаївській областях – по 4 тисячі споживачів.

Українські енергетики повернули світло 106 тисячам споживачів.

Про це прес-служба Міненерго повідомляє у Facebook.

"За минулу добу відновлено електропостачання понад 106,6 тисячам споживачів. Зокрема, у Київській області – 41,6 тисячам споживачів, Сумській області – понад 32 тисячам споживачів, Херсонській області – 11 тисячам споживачів, Харківській області – 9 тисячам споживачів, Запорізькій і Миколаївській областях – по 4 тисячі споживачів", - йдеться в повідомленні.

Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень. В Україні залишаються знеструмленими понад 1421 населених пунктів і близько 11,5 тисяч трансформаторних підстанцій. Загалом понад 844 тисячі споживачів, а 388,7 тисяч споживачів залишаються без газу, розповіли у відомстві.

Нагадаємо, Міненерго просить українців за можливості оплачувати рахунки за електроенергію. Загалом під час війни розрахунки за електроенергію впали на 60%.

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