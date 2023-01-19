У тимчасово окупованій Кирилівці Запорізької області українські партизани ліквідували групу російських окупантів.
Про це повідомляють у Центрі національного спротиву. Відомо, що в будинку, який зайняли російські загарбники, пролунав вибух. Також деякі російські військовослужбовці отримали поранення.
"Підпілля на тимчасово окупованих територіях продовжує свою роботу. В Кирилівці партизанам вдалося ліквідувати групу російських військових, які зайняли один з будинків в місті. Також є поранені", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС подякували мешканцям тимчасово окупованих територій за інформацію про квартирування та пересування російських військослужбовців.
Українські партизани
Як відомо, на тимчасово окупованих Росією територіях України російським військовим активно чинять спротив партизани.
У червні мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що місцеві партизани разом зі спецслужбами усунули понад 100 загарбників.
В американському Інституті вивчення війни писали, що діяльність партизанів знижує здатність армії РФ захищатись від контрнаступу української армії.
Нещодавно українські партизани знищили залізничне полотно на ділянці між Луганськом та селищем Лантратівка.