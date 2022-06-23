За його словами, загроза оточення наших військових в районі Золотого нависла ще з 22 червня.

Українські війська можуть бути відведені від Золотого, щоб не потрапити в оточення.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов в ефірі "FreeДом".

За його словами, вже кілька джерел повідомляють, що українська армія може відійти від Золотого, але поки немає підтвердження від Генерального штабу.

"Те, що наші війська, можливо, будуть відведені від Золотого, така ймовірність існує. Тому що, там ще вчора нависла загроза оточення наших військ противником в районі Золотого, і щоб цього не допустити - цілком ймовірно, що вони можуть відійти", - сказав Жданов.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Генштабу ЗСУ на ранок 23 червня, на Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на встановленні повного контролю над містом Сєвєродонецьк, веденні наступальних дій з метою оточення наших військ в районі міста Лисичанськ і блокуванні основних логістичних шляхів.

На Бахмутському напрямку окупанти ведуть наступальні дії в напрямках населених пунктів Золоте та Вовчеярівка.

Увечері 22 червня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти продовжують стягувати резерви в Сєвєродонецьк і в напрямку Тошківка - Золоте. Там тривають бої. Ворог хоче оточити наших військових.

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