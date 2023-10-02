Окупанти намагаються виграти кількісною перевагою.

Перебіг контрнаступу на Запорізькому напрямку динамічний і складний. Втім, кульмінація біля Роботиного та Вербового наближається.

Про це заявив український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко в ТСН.Тижні.

"У Мережі з’явилися відео, як українські солдати перетинають лінію так званих "зубів дракона" на "лінії Суровікіна". Є ще цікаве відео, як російський безпілотник "бомбить" окопи, де до того були російські військові. Тобто, це означає, що там їх немає. Ці окопи – приблизно за кілометр на захід від села Вербове. Воно стає ключовою точкою", – розповів журналіст.

Цаплієнко також зуважив, що російські воєнкори увімкнули "режим мовчання" навколо Вербового та практично перестали інформувати про дії окупантів на цій ділянці фронту. Ймовірно, спрацювала цензура. Туди можуть перекидати резерви.

"Окупанти вважають, що кульмінація літньої кампанії наближається, і хочуть використати свою головну перевагу - кількісну. Для нас ситуація непроста. Напрямок на Токмак - вихід на залізничний вузол, через який ворог хоче зв’язати Росію, Донбас і Крим. Прорив у бік Токмака залишається неясною перспективою. Нестача засобів розмінування не дає нам можливість створити достатньо широкі коридори в мінних полях", – розповів журналіст.

Цаплієнко підсумував, що ЗСУ продовжують рухатися вперед, попри жорсткий опір загарбників.

Контрнаступ на Запорізькому напрямку

Генштаб повідомляє, що окупанти намагаються відновити втрачені позиції в районах Роботиного та Вербового та безуспішно атакують війська України на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Натомість фахівці Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що російські війська проводять тактичні контратаки в районі Роботиного як частину своєї "глибокої оборони" проти українських наступальних операцій на заході Запорізької області.

При цьому, ситуація на південь від Роботиного нестабільна, оскільки деякі тактично важливі польові укріплення кілька разів переходили з рук в руки, тактична обстановка в цьому районі є складною і динамічною.

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