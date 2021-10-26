Позиції українських військових залишаються незмінними.

Українські військові заявили про фейкову інформацію, розповсюджену бойовиками та деякими українськими ЗМІ, щодо захоплення на Донбасі населеного пункту Старомар'ївка, який був під контролем окупантів.

Про це повідомили в прес-службі Операції об'єднаних сил.

"Командування Об’єднаних сил заявляє, що ця інформація є неправдивою. Це чергова спроба незаконних збройних формувань РФ дискредитувати та звинуватити Україну у порушенні лінії розмежування", - заявили в ООС й зауважили, що позиції українських військових залишаються незмінними.

Читайте такожВ Росії офіційно визнали участь росіян у війні на Донбасі - українська сторона в ТКГТакож бійці зазначили, що саме на цій ділянці збройні формування РФ знову відкривали вогонь по позиціях захисників України із забороненого "Мінськом" озброєнь.

Військовослужбовці додали, що наразі Об’єднані сили контролюють ситуацію на лінії зіткнення та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Росії.

Раніше цього самого дня російські пропагандисти та підконтрольні бойовикам ЗМІ почали розповсюджувати інформацію, що бійці ООС повернули під контроль українського уряду село Старомар'ївка, розташоване у "сірій зоні" Донецької області. Пізніше це нібито підтвердили неназвані джерела видання "Бабель" в Міноборони України.

Як вже повідомляв УНІАН, від початку доби позиції російсько-окупаційні війська 7 разів порушили перемир'я на Донбасі.

Автор: Станіслав Кожемякін