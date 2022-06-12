Захисники України продовжують стримувати агресора в районі своєї відповідальності.

Українські бійці угрупування "Схід" за добу знищили 18 російських загарбників.

Як повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід", українські захисники продовжують стримувати агресора в районі своєї відповідальності.

Зокрема, сьогодні, 12 червня, українські воїни знищили:

❌ 18 окупантів;

❌ бойова броньована машина – 1;

❌ важкий артилерійський тягач – 1;

❌ мінометів – 1;

❌ станковий протитанковий гранатомет – 1;

❌ склад з боєприпасами – 1.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Генштабу, Збройні сили України за минулу добу знищили 100 російських загарбників. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого склали орієнтовно 32 тис. 150 осіб.

Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

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