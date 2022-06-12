Українські бійці угрупування "Схід" за добу знищили 18 російських загарбників.
Як повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід", українські захисники продовжують стримувати агресора в районі своєї відповідальності.
Зокрема, сьогодні, 12 червня, українські воїни знищили:
❌ 18 окупантів;
❌ бойова броньована машина – 1;
❌ важкий артилерійський тягач – 1;
❌ мінометів – 1;
❌ станковий протитанковий гранатомет – 1;
❌ склад з боєприпасами – 1.
Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Генштабу, Збройні сили України за минулу добу знищили 100 російських загарбників. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого склали орієнтовно 32 тис. 150 осіб.
Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.