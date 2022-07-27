На Донецькому напрямку російські загарбники штурмовими діями продовжують спроби покращити тактичне положення в напрямках Краматорська і Бахмута.

Військовослужбовці Збройних сил України відбили штурми російських загарбників на Краматорському і Бахмутському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Зазначається, що на Слов’янському напрямку ворог задіяв артилерію для обстрілів поблизу Адамівки, Пашкового, Долини, Грушувахи, Шевелівки, Вірнопілля, Краснопілля, Мазанівки, Нової Дмитрівки та Бражківки.

"В районі населеного пункту Пасіка силами розвідувальної групи противник намагався викрити позиції наших військ. Безуспішно. Група знешкоджена", - йдеться у зведенні.

На Донецькому напрямку ворогк штурмовими діями продовжує спроби покращення тактичного положення в напрямках міст Краматорськ та Бахмут.

За даними Генштабу, на Краматорському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли біля Кривої Луки, Спірного, Григорівки, Виїмки, Сіверська та Дронівки. Також ворог завдав авіаційного удару неподалік Серебрянки.

"Вів штурмові дії у напрямку Білогорівка - Верхньокам’янське, зазнав втрат та відійшов", - сказано в повідомленні.

Крім того, на Бахмутському напрямку окупанти обстріляли з артилерії райони Бахмута, Соледара, Яковлівки, Федорівки, Бахмутського, Покровського, Вершини, Зайцевого, Сухої Балки та Веселого. Крім того, вони завдали авіаударів поблизу Яковлівки та Покровського.

"Ворожі штурми у населеному пункті Берестове і на напрямках Володимирівка – Соледар та Роти – Семигір’я українські воїни успішно відбили. Ворог з втратами відійшов", - зазначили в Генштабі.

Водночас, на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Зафіксовано обстріли, зокрема районів Пісків, Костянтинівки, Авдіївки та Гуляйполя. Окупанти завдали авіаційних ударів біля Новоандріївки, Кам’янського та Ольгівського.

Разом із тим, на Південнобузькому напрямку ворог обороняється та намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово захопленої території. Противник обстріляв з артилерії і танків райони населених пунктів Осокорівка, Токареве, Іванівка, Андріївка, Киселівка, Партизанське, Кавказ, Степова Долина, Котляреве та Поляна. Завдав авіаударів неподалік Любомирівки та Новомиколаївки.

На Харківському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли в районах Харкова та населених пунктів Рубіжне, Чугуїв, Цупівка, Борщова, Зрубанка, Іванівка, Руська Лозова, Коробочкине, Базаліївка, Питомник.

На Слобожанському напрямку загарбники ведуть бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення просування українських підрозділів. Значну увагу противник приділяє розвідці з метою викриття системи української оборони та виявлення вогневих позицій артилерії.

На Сіверському напрямку, зазначено у зведенні, підрозділи ворога обстріляли з артилерії Сеньківку і Хрінівка Чернігівської області та Прогрес і Бачівськ Сумської області. Противник задіяв для повітряної розвідки розвідувальну авіацію та БпЛА.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін.

"В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворога продовжує виконувати визначені завдання з прикриття сухопутного угруповання та ізоляції району ведення бойових дій. На даний час поза пунктами базування перебувають два носія крилатих ракет морського базування типу "Калібр", - йдеться в зведенні.

Зазначено, що російські окупанти продовжують активно застосовувати заборонені види озброєнь – фосфорні і касетні боєприпаси.

"Такі та інші порушення законів і звичаїв війни системно фіксуються та документуються для міжнародних кримінальних інституцій. Відповідальність окупантів, які залишаться живі, неминуча", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові з початку повномасштабної війни ліквідували понад 40 тисяч російських окупантів. Зокрема, 200 росіян було знищено минулої доби.

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