Ворожу техніку вдалося розгромити завдяки безпілотникам, які зафіксували та влучно вдарили по російській броні.

Українські воїни продовжують "демілітаризовувати" російських загарбників. Цього разу кількома влучними ударами з повітря вдалося знищити чимало ворожої техніки.

Відео атаки опублікував Центр спеціальної тактичної підготовки "Білий Вовк".

Воїни показали знищення 14 ворожих танків та двох бойових машин піхоти. Техніку окупантів розгромили влучними ударами з повітря.

"Геть з України! Ось що буває з ворогами, коли їх нога ступає на українську землю", - йдеться у дописі.

Воїни зауважують, що станом на 31 травня на їхньому рахунку щонайменше 27 знищених російських танків та три БМП.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Херсонщині українські військові знищили ворожу техніку та польові склади боєприпасів РФ. Підрозділами ЗСУ в результаті виконання вогневих завдань були ліквідовані 13 загарбників. Також ворог втратив 1 танк, 5 автомобілів і 3 польових склади боєприпасів в Херсонській області.

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