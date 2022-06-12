Також ворог втратив 1 танк, 5 автомобілів і 3 склади з боєприпасами.

На Херсонщині українські військові знищили ворожу техніку та польові склади боєприпасів РФ.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Противник обстрілює наші позиції та намагається вести контрбатарейну боротьбу. Разом з тим, у черговий раз ударив реактивною системою залпового вогню "Ураган" по передмістю Миколаєва, продовжуючи вогняний і психологічний тиск на цивільне населення. Протягом доби авіацією наших повітряних сил були нанесені три авіаційні удари по складах боєприпасів і скупченню ворожої техніки", - йдеться в повідомленні.

Підрозділами ЗСУ в результаті виконання вогневих завдань були ліквідовані 13 загарбників. Також ворог втратив 1 танк, 5 автомобілів і 3 польових склади боєприпасів в Херсонській області.

Ситуація в Херсонській області:

10 червня українська авіація вдарила по опорному пункту, понтонній переправі та складах противника в п'яти різних населених пунктах Херсонщина.

В результаті авіаударів та виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань знищено 33 окупанти, реактивну систему залпового вогню "Град", кілька одиниць броньованої техніки.

Станом на 11 червня Збройні Сили України вели в Херсонській області контрнаступ на напрямках Киселівка, Солдатське та Олександрівка.

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