Воїни ЗСУ перетворили на металолом черговий російський танк.

Російська техніка продовжує горіти на українській землі. Воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади перетворили на металолом черговий російський танк.

Своїми результатами воїни похвалилися на facebook-сторінці бригади.

"Розрив башти в повітрі! Зустрілися якось руZZкій танк і штурмовики 128 бригади…", – підписали фото українські захисники.

Довідково: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада – з’єднання гірської піхоти Сухопутних військ України. Перебуває у складі оперативного командування "Захід".

Нагадаємо, 128-а бригада далеко не вперше відзначається філігранною роботою. Раніше УНІАН писав, як бійці ЗСУ знищили мінометну секцію окупанті, а також підірвали російський танк з протитанкового ракетного комплексу NLAW.

Також один з воїнів бригади розповідав про спартанські умови на передовій.

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