Окупанти разом вчилися, а потім разом поїхали вбивати українців.

Українські воїни продовжують "мінусувати" російських окупантів. Цього разу "задвохсотили" двох однокласників із Самарської області РФ.

Як повідомив OSINT-експерт Іраклій Комахідзе, Іван Афанасьєв та Микита Фролов уродженці село Серноводськ Самарської області. Вони навчалися в одному класі, а після школи разом вступили до Сергієвського губернського технікуму.

Згодом друзі-однокласники вирушили на війну проти України. Їх ліквідували по черзі влітку цього року. Як зазначається у некролозі, ЗСУ "денацифікували" Фролова 1 червня у районі населеного пункту Веселе Харківської області, а Афанасьєва – у районі селища Тошківка Луганської області 28 червня.

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За даними росЗМІ, молодший сержант Фролов підписав контракт із в/ч №02511 Ленінградської області (Виборський район, селище Кам'янка) на посаді командира відділення, заправника гаубичного самохідного артилерійського дивізіону. Афанасьєв служив в Оренбурзькій області на посаді телефоніста, а потім механіка-водія-гранатометника.

Втрати Росії в Україні: актуальні дані

Втрати Росії в Україні перевищили позначку 94 тисячі осіб. За добу бійці ЗСУ ліквідували 380 противників. Вони також знищили понад 20 одиниць різноманітної ворожої техніки, повідомив Генштаб ЗСУ.

Також Росія втратила: танків — 2942, бойових броньованих машин — 5920, артилерійських систем — 1928, РСЗВ — 397, засобів ППО — 211, літаків — 281, вертольотів — 264.

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