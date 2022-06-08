Загарбники не очікували влучного попадання з повітря.

Воїни 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила ефектно знищили російських окупантів, застосувавши безпілотник.

Відео атаки з'явилося в Facebook бригади.

На кадрах видно, що позиції російських загарбників вдалося зафіксувати з повітря. Безпілотник завис над окопами з окупантами та поцілив в них гранатометним пострілом ВОГ.

Окупанти не очікували атаки, але встигли побачити боєприпас перед своєю ліквідацією. Втрати у живій силі уточнюються.

Раніше українські артилеристи потужно вдарили по скупченню російської техніки на Донбасі. Позиції загарбників та їхню броню зафіксував український дрон. З повітря вдалося ефективно корегувати вогонь артилерії.

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