Forbes підрахував, що перед вибухами на аеродромі розміщувалась авіатехніка вартістю $650 млн – $850 млн.

Різні джерела повідомляють, що на аеродромі "Саки" в Криму було знищено від 8 до 24 одиниць російської авіатехніки – переважно винищувачів та розвідників.

Forbes Україна порахував їх вартість залежно від кількості та класифікації.

За кілька годин до вибухів американська компанія Planet Labs опублікувала супутникові знімки аеродрому – на них видно, що поблизу летовища стояло понад 20 літаків. Переважно винищувачі Су-30СМ та розвідники Су-24МР, один важкий військово-транспортний Іл-76 та декілька гелікоптерів, сказав спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Спираючись на різні джерела, Forbes підрахував, що перед вибухами на аеродромі розміщувалась авіатехніка вартістю $650 млн – $850 млн.

Forbes оцінює приблизну вартість російських військових літаків (в деяких випадках можуть бути обставини, які значно впливають на ціну окремих одиниць): Су-30СМ – $50 млн, Су-24МР – $6 млн, Іл-76 – $86 млн.

Президент Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців 10 серпня сказав, що Росія втратила на аеродромі "Саки" 9 військових літаків. Якщо припускати, що всі дев’ять втрачених літаків були дешевшими Су-24МР, то загальна сума втрат Росії – приблизно $55 млн, а якщо дорожчими Су-30СМ – $450 млн.

Проєкт розвідки з відкритих джерел UA Weapons Tracker підрахував, що на аеродромі в Новофедорівці було знищено щонайменше 11 літаків – п’ять винищувачів Су-30СМ та шість ударно-розвідувальних літаків Су-24МР. У такому разі вибухи в Новофедорівці коштували Росії приблизно $300 млн.

Розвідники припускають, що зруйнованої авіатехніки може бути більше – імовірно, окрім підтверджених 11, було знищено ще чотири літаки, але поки це не доведено.

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm стверджує, що супутникові знімки не показують усіх наслідків удару. За даними їхніх джерел із Криму, втрати авіатехніки росіян після удару складають: вісім Су-27, чотири Су-30СМ, п’ять Су-24, шість Мі-8 та один Іл-20 на загальну суму приблизно $380 млн.

Нагадаємо, 9 серпня, в тимчасово окупованому Криму прогриміла серія вибухів на російській військовій авіабазі" Саки " в Новофедорівці. Саме з цієї авіабази ворожі літаки летіли бомбити Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області.

У Міноборони України прокоментували вибухи, зазначивши, що не можуть встановити причину загоряння, проте вкотре нагадали про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

У Міноборони Росії заявили, що вибухи сталися через те, що здетонували боєприпаси. Повідомлялося про постраждалих і одного загиблого.

Повідомлялося, що в результаті вибухів знищено щонайменше 9 літаків, аеродром виведений з ладу.

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