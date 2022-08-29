У МВС підкреслили, що всю ворожу зброю на території України буде знищено.

У Харківській області знищено засіб протиповітряної оборони російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ України.

"На Харківщині під час аеророзвідки прикордонники спільно із Силами оборони України побачили засіб ППО окупантів. Захисники України влучно влучили в ціль та знищили російську техніку", - мовиться у дописі.

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Як зазначають у міністерстві, таким чином буде знищено всю ворожу зброю на території України і кожен окупант поплатиться за жахіття, які доводиться переживати українцям.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня стало відомо, що на випадок погіршення ситуації на фронті готується обов'язкова евакуація ще з трьох областей. Хоча обов'язкова евакуація оголошена тільки в Донецькій області, її готують в Харківській, Запорізький і Миколаївській областях.

Водночас голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що російські окупаційні війська продовжують намагання прорвати позиції Сил оборони у Харківській області.

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