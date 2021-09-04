Обстріл тривав 20 хвилин.

Група українських медійників, які висвітлюють події на передовій, потрапили під обстріли проросійських бойовиків.

Про це повідомляє сайт Сьогодні.

Військовий кореспондент Олександр Махов та оператор Олександр Хлинін робили сюжет про бійців Збройних сил, коли їх накрив вогонь окупантів з гранатометів, кулеметів й мінометів.

Медійникам довелось швидко шукати укриття з увімкненою камерою. Врешті вони зайшли до окопів, і вже звідти вели репортаж, показуючи, що бійці користуються тільки не забороненою домовленостями зброєю.

Читайте такожОкупанти тяжко поранили воїна ЗСУ на ДонбасіЗа словами Махова, під час обстрілу зник мобільний зв’язок, доповісти про ситуацію можна було тільки по дротовій лінії.

Військові відкрили вогонь у відповідь.

Один з бійців підтвердив, що журналісти підібралися до бойовиків дуже близько – окупанти стріляють у кількох сотнях метрів.

Зазначається, що обстріл тривав 20 хвилин, після чого знімальна група покинула позиції неушкодженою.

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Автор: Яна Ставська