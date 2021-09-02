Кіберфахівці Служби безпеки України припинила діяльність рекламної агенції, яка займалася розробкою інформаційних кампаній для терористичних організацій "ЛДНР" та окупаційної влади Криму.
Як повідомляє прес-центр СБУ, у ході розслідування слідчі встановили, що фірма почала працювати над пропагандистськими матеріалами ще у 2014 році.
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Тоді рекламники розробляли макети антиукраїнських білбордів, які розміщували в ОРДЛО, Криму та поширювали через місцеві ЗМІ.
У цих матеріалах були явні заклики до розколу та федералізації України.
Серед "архівів" агенції за попередні роки, які вдалося вилучити, є макети та готова продукція із надписами: "Харьковская республика", "Одесская республика", "Родина у нас у всех одна – Россия. Глава ДНР А.В. Захарченко" тощо.
Останнім часом підрядники підготували серію кампаній для сепаратистів із гаслами: "Сохранили мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия", "Весна победой нашей. Крым Единая Россия", "Год Крымской весны. Наш выбор - наша победа!", "Прорвем любые блокады. Сергей Аксёнов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей".
За попередньою інформацією, агенція в Києві є дочірньою компанією московської фірми і повністю контролюється громадянами РФ.
Наразі СБУ розслідує кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях і за місцем проживання фігурантів справи. Слідчі дії тривають.
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