Відкрито кримінальне провадження за фактом створення терористичної організації.

Кіберфахівці Служби безпеки України припинила діяльність рекламної агенції, яка займалася розробкою інформаційних кампаній для терористичних організацій "ЛДНР" та окупаційної влади Криму.

Як повідомляє прес-центр СБУ, у ході розслідування слідчі встановили, що фірма почала працювати над пропагандистськими матеріалами ще у 2014 році.

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Тоді рекламники розробляли макети антиукраїнських білбордів, які розміщували в ОРДЛО, Криму та поширювали через місцеві ЗМІ.

У цих матеріалах були явні заклики до розколу та федералізації України.

Серед "архівів" агенції за попередні роки, які вдалося вилучити, є макети та готова продукція із надписами: "Харьковская республика", "Одесская республика", "Родина у нас у всех одна – Россия. Глава ДНР А.В. Захарченко" тощо.

Останнім часом підрядники підготували серію кампаній для сепаратистів із гаслами: "Сохранили мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия", "Весна победой нашей. Крым Единая Россия", "Год Крымской весны. Наш выбор - наша победа!", "Прорвем любые блокады. Сергей Аксёнов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей".

За попередньою інформацією, агенція в Києві є дочірньою компанією московської фірми і повністю контролюється громадянами РФ.

Наразі СБУ розслідує кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях і за місцем проживання фігурантів справи. Слідчі дії тривають.

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Автор: Вікторія Токарєва