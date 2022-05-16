Зеленський підкреслив, що "спецоперація" РФ вже збанкрутувала ​​фото УНІАН, Олександр Синиця

Обов'язково настане момент, коли український народ дотисне російських загарбників до повного визнання ними реальності.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні в неділю, 15 травня.

"Окупанти досі не хочуть визнавати, що знаходяться в глухому куті і що їх так звана спецоперація вже збанкрутувала. Але обов'язково настане момент, коли український народ дотисне загарбників до повного визнання ними реальності", - підкреслив Зеленський.

За його словами, як би окупанти не зображували свою нібито "владу" в Херсоні, Мелітополі, окупованих районах Приазов'я і Донбасу, вони там тільки тимчасово - "там все одно буде український прапор, український закон, українське життя".

Нагадаємо, Зеленський поспілкувався зі студентами провідних американських університетів.

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