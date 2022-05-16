Президент запевнив, що в тимчасово окупованих регіонах України рано чи пізно підніметься прапор України.

Обов'язково настане момент, коли український народ дотисне російських загарбників до повного визнання ними реальності.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні в неділю, 15 травня.

"Окупанти досі не хочуть визнавати, що знаходяться в глухому куті і що їх так звана спецоперація вже збанкрутувала. Але обов'язково настане момент, коли український народ дотисне загарбників до повного визнання ними реальності", - підкреслив Зеленський.

За його словами, як би окупанти не зображували свою нібито "владу" в Херсоні, Мелітополі, окупованих районах Приазов'я і Донбасу, вони там тільки тимчасово - "там все одно буде український прапор, український закон, українське життя".

Нагадаємо, Зеленський поспілкувався зі студентами провідних американських університетів.

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