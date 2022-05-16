Обов'язково настане момент, коли український народ дотисне російських загарбників до повного визнання ними реальності.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні в неділю, 15 травня.
"Окупанти досі не хочуть визнавати, що знаходяться в глухому куті і що їх так звана спецоперація вже збанкрутувала. Але обов'язково настане момент, коли український народ дотисне загарбників до повного визнання ними реальності", - підкреслив Зеленський.
За його словами, як би окупанти не зображували свою нібито "владу" в Херсоні, Мелітополі, окупованих районах Приазов'я і Донбасу, вони там тільки тимчасово - "там все одно буде український прапор, український закон, українське життя".
Нагадаємо, Зеленський поспілкувався зі студентами провідних американських університетів.