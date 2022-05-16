"Постановою" так званої "ДНР" відбирається все майно в галузі залізничного транспорту, електроенергетики та водопостачання.

Окупанти відбирають майно в жителів Маріуполя, прикриваючись "націоналізацією".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Від вчора за папірцем бананової республіки офіційним документом (Постановою!) так званої "ДНР" у всіх власників України вкрадено під виглядом націоналізації все майно (рухоме та нерухоме) та цінності в галузі залізничного транспорту, електроенергетики та водопостачання. Офіційне мародерство в дії. Наступним кроком буде передання "націоналізованого" майна у власність Росії", - йдеться в повідомленні.

Андрющенко зазначив, що мова йде не лише про державну або комунальну власність, а й про власність фізичних та юридичних осіб.

"Деталь, яка краще за тисячу слів відкриває правду про "народ Донбасу". Взагалі Маріуполь на власні очі, на жаль, бачить початок СРСР в Україні майже в ті самі роки минулого сторіччя. Влада гегемонів та людей з гвинтівкою. Єдине, що відрізняє - церква йде в ногу з комуністами", - додав радник мера.

Як повідомляв УНІАН, раніше головне управління розвідки МО України інформувало, що вихователів дитячих садків з Донецька змушують їхати в оточений окупантами Маріуполь та наближені населені пункти для "організації роботи на місцях".

А президент України Володимир Зеленський привітав групу Kalush Orchestra з перемогою на Євробаченні та заявив, що ми зробимо все, аби одного разу конкурс приймав український Маріуполь.

Вас також можуть зацікавити новини: