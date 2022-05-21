Зеленський наголосив, Україна була "непогано" підготовлена до цієї війни.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україну сьогодні захищає близько 700 тис. військових.

Про це він заявив в інтерв'ю ефірі інформаційного телемарафону.

Президент зазначив, що із тими силами, що були на початку вторгнення, зупинити РФ Україна не змогла б через те, що територію країни необхідно було захищати на багатьох напрямках.

Він нагадав, що на початку року підписав указ про збільшення війська ще на 100 тис. людей.

"Навіть плюс 100 тис. не змогли б зупинити їх... Сьогодні це 700 тис. Ось ви бачите результат роботи 700 тис. людей, які воюють... Це в момент війни, але вони розкидані по всій території", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що не хоче обговорювати питання НАТО, однак у цих країн є зброя та системи протиповітряної оборони, які були б спроможні захистити небо від тих перших ракет, які РФ випустила по Україні.

"Я вважаю, що ми були непогано підготовлені до цієї війни. Вони не знали про багато речей і потім вони отримали все це", - уточнив він.

Війна в Україні: оновлені дані

Російські війська продовжують спроби захопити Донецьку і Луганську область, населені пункти в регіоні рашисти обстрілюють цілодобово.

Дотепер бої точаться в околицях Сєвєродонецька, важка ситуація в Попасній і Золотому, уточнив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

На сході відбито 11 атак ворога, знищено 8 танків, 3 артилерійські системи, 10 одиниць бойової броньованої техніки, 3 спеціальні броньованих автомобілі і 6 одиниць автомобільної техніки противника.

Підрозділи ППО збили безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10" і оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс "ZALA".

Крім того, на думку Інституту вивчення війни, російські війська намагаються повернути старі позиції на північ від Харкова. Це відбувається або з метою відтягнути сили ЗСУ, що контрнаступають в області, або зміцнити оборону в тому напрямку.

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