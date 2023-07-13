Одне з закритих укриттів знаходиться неподалік від місця, куди нещодавно влучила російська ракета, забравши життя десяти людей.

Під час масштабної повітряної тривоги в Україні в ніч проти 13 липня мешканці Львова масово скаржилися на закриті укриття. Люди чекали під дверима разом із дітьми, але деякі з них так і не відкрили.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Львівич". Примітно, що одне з закритих укриттів знаходиться за адресою Стрийська, 42 – неподалік від місця "прильоту" ворожої ракети під час останньої атаки на місто, внаслідок якої загинули люди.

"Стрийська, 42, неподалік від минулого прильоту. Підвали в будинках як не відчинялися, так і досі не відчиняються. Ключ, що дали "під відповідальність", не підходить, замок зрізати нема кому, люди просто сидять в підʼїзді першого поверху", – публікує канал повідомлення від одного з підписників.

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Примітно, що цей випадок далеко не одиничний. Зокрема, люди повідомили про закрите укриття на проспекті Червоної Калини, 72-А.

"Пішли до охоронця, сказав, що ще на Львів нічого не летить, щоб бігти в укриття, та не має права відкривати укриття вночі. Чекали 7 людей", – зазначив автор повідомлення.

Люди все ж змогли вмовити охоронця відкритти укриття.

Водночас під укриттям на вул. Величковського, 50 чекали 16 людей, шестеро з яких – діти.

"Подзвонили за номером, написаним на дверях, по ключі, нам спершу не відповідали, а потім сказали, що не збираються вночі нічого відкривати, і що це все наші проблеми. Чекали 16 людей, шестеро з них – діти. Укриття таки не відкрили".

Біля 1:20 ночі вже було відомо про декілька закритих укриттів:

"Далі перелік зачинених укриттів: проспект Червоної калини, 72А, вулиця Дніпровська, 13, Чигиринська, 29, Крупʼярська, 12, Городоцька, 11, Городоцька, 4, Володимира Великого, 75, Нечуя-Левицького , 13, Городоцька, 229, Шевченка 31Б, і я впевнений – це не кінець", – пише "Львівич".

Вже після відбою тривоги автор каналу доповнив список закритих укриттів, про які повідомили підписники. Примітно, що йдеться про понад два десятки обʼєктів.

"Отож зібрав перелік зачинених укриттів. Це доповнення до попереднього. Володимира Великого, 37; Личаківська, 84; Крупʼярська, 12; Наливайка, 9; Городоцька, 165; Валова, 19; Природна, 5А; Кропивницького, 3; Огієнка, 6; Технічна, 10; Федьковича, 38; Грінченка, 10; Зелена, 46; Кульпарківська, 135; Ярославленка, 22 та 24; Франка, 93; Городоцька, 45; Скрипника 2; Садова, 9; Золота, 18; Листопадна, 1; Антоновича, 22; Шота Руставелі 8 та 10; Залізнична, 14; Вашингтона, 15; Грабʼянки, 13; Словʼянська, 4. Як бачимо, їх чимало, на жаль...", – йдеться у дописі.

Ситуація з укриттями в Україні

Після нічої атаки по Львову ракетами "Калібр" на початку липня правоохоронці отримали повідомлення про щонайменше 10 закритих укриттів. Було відкрите кримінальне провадження. Внаслідок тієї атаки загинули 10 людей. Це була найбільша атака на Львів від початку російського вторгнення. Після загибелі людей мер Львова Андрій Садовий заборонив закривати укриття.

Раніше міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив, що в третині шкіл та вишів досі немає власних укриттів. За його словами, у разі небезпеки в бомбосховищах сьогодні можуть лише 56% учасників освітнього процесу.

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