Андрій Садовий додав, що це рішення непросте, але воно єдино правильне.

Міський голова Львова Андрій Садовий наголошує, що у місті відтепер заборонено закривати укриття. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Всі укриття на території Львівської громади мають бути відкритими 24/7. Таке рішення щойно проведеної комісії з надзвичайних ситуацій", - зазначив мер.

Він додав, що це рішення непросте, але воно єдино правильне.

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"Оскільки забезпечити відкривання сховищ на 100% неможливо, у Львові забороняємо закривати укриття!", - написав Садовий.

Міський голова зазначив, що відповідальні особи, визначені власником будівлі, мають напрацювати схему, згідно з якою сховки будуть у вільному доступі цілодобово.

"Причиною такого рішення стали 10 скарг на "гарячу лінію" минулої ночі. Залишаються люди, яким байдуже на своє життя та життя близьких", - зауважив мер.

Він підкреслив, що російським загарбникам "абсолютно неважлива відстань – Львів, Київ та Краматорськ однаково можуть обстрілюватися", тож людям потрібно потурбуватися про свою безпеку.

Ракетний удар по Львову 6 липня - деталі

У ніч на 6 липня у Львові пролунали потужні вибухи. У мерії міста повідомили про атаку російських окупантів та влучання у багатоповерхівку.

Унаслідок ракетної атаки по Львову загинули п'ятеро людей. За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області, від атаки постраждали 36 людей. На місці удару триває рятувальна операція.

За даними військових, окупанти випустили по Львову 10 крилатих ракет "Калібр", сім з них вдалося знищити протиповітряній обороні.

У місті пошкоджено 35 будинків, заклади освіти, гуртожитки, великий офісний центр та багато автомобілів.