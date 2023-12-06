Дуже напружена ситуація залишається в районі Авдіївки, а біля Бахмута українські військові закріплюються на досягнутих рубежах.

За добу ситуація на фронті не змінилась і залишалась доволі напруженою. Протягом доби там відбулося 97 бойових зіткнень.

Як йдеться у ранковому зведенні Генштабу, на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 26 атак противника в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області; Тернів, Спірного, Веселого, Роздолівки, Донецької області. А на Бахмутському напрямку воїни відбили 10 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

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На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 25 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, північно-східніше Бердичі, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 18 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога в районі південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку сили оборони відбили всі атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення в районах західніше Вербового Запорізької області.

Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Війна в Україні: новини

5 грудня безпілотники Служби безпеки України вразили важливі військові об’єкти окупантів. Під "роздачу" попали стоянка гелікоптерів, радіолокаційні системи "Небо-М" та П-18 "Терек", а також система "Байкал-1М". Також в той день зранку українські дрони вразили "Морський нафтовий термінал" в окупованій Феодосії.

Крім того, авіація сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 по пунктах управління та 3 по зенітно-ракетних комплексах противника.

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