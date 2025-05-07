Зазначається, що серед постраждалих - четверо дітей. Трьох з них екстрено ушпиталили через опіки.

В ніч на 7 травня Росія вдарила балістикою по Києву. Внаслідок атаки постраждали діти, є жертви.

Як повідомляє мер Києва Віталій Кличко, внаслідок атаки зафіксовано пошкодження у Святошинському, Солом'янському та Дніпровському районах. Травмовано сімох осіб, серед них - четверо дітей.

Натомість у Державній службі надзвичайних ситуацій заявили, що внаслідок ворожих ударів по Києву в ніч на 7 травня двоє людей загигуло, п'ятеро - травмовані, зокрема четверо дітей.

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У Святошинському районі зафіксовано влучання уламків у 9-поверховий житловий будинок. Сталося загоряння квартир на 6, 7, 8 та 9 поверхах. Пожежу ліквідовано на площі 100 кв. м.

Врятовано 5 людей — 1 дорослого та 4 дітей (3 дітей з опіками госпіталізували). Роботи з порятунку тривають.

У Солом’янському районі уламки БпЛА впали на відкриту територію.

У Дніпровському районі зафіксовано падіння безпілотника на багатоповерховий житловий будинок. Часткове руйнування перекриття на 29-му та 30-му поверхах. Горіння та потерпілих немає.

У Шевченківському районі зафіксовано падіння уламків БпЛА на 5-поверховий житловий будинок. Загоряння квартир на 3-му та 5-му поверхах. Під час гасіння виявлені тіла 2 людей. Пожежу ліквідовано.

Атака на Київ 7 травня

Як повідомляв УНІАН, у ніч на середу, 7 травня, в Києві пролунали гучні вибухи. Незадовго до цього в столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. У низці районів спалахнули пожежі.

Днем раніше Росія завдала балістичного ракетного удару по передмістю Сум. Атака призвела до загибелі трьох людей: молодої жінки, хлопчика та чоловіка, які померли в лікарні від отриманих поранень.

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