В ГУР заявили про знищення російського винищувача МіГ-29 Fulcrum - вперше з часів повномасштабного вторгнення.

В Україні наголосили, що вперше з часів повномасштабного вторгнення РФ було знищено російський винищувач МіГ-29 Fulcrum. І хоча майже немає доказів того, що Росія використовувала МіГ-29 під час війни, а знищений обєкт міг бути муляжом, але ціль виглядає точнісінько як одна з просунутих версій літака, зазначив автор The Warzone Томас Ньюдік.

Видання процитувало повідомлення Головного управління розвідки Міноборони України, що літак було знищено в ніч на 4 грудня підрозділом спецпризначення "Привид" з використанням далекобійних безпілотникі. Судячи з відеозаписів, написав оглядач, це могли бути волоконно-оптичні типи безпілотників, що вже запускалися з українських безпілотних катерів.

Що відомо про ціль

Супутникові знімки бази Кача за останні місяці показали щонайменше один темно-сірий літак Fulcrum. Це узгоджується з тим, що МіГ-29КР, або МіГ-29КУБ, або їх макет знаходився на базі. Він з'являвся та зникав у різні періоди.

Літак Fulcrum - це російський МіГ-29КР або МіГ-29КУБР ВМС, зазначив автор. Оскільки обидва ці літаки, які є одномісними та двомісними відповідно, мають однаковий ліхтар кабіни, їх дуже важко розрізнити на доступних зображеннях. Одномісний літак має додатковий паливний бак замість кабіни на задньому сидінні.

Як написав оглядач, МіГ-29КР та МіГ-29КУБР зовні схожі на оригінальний МіГ-29, але використовують новий планер. Порівняно з базовим МіГ-29, вони оснащені новою цифровою системою електродистанційного керування, а також модернізованими двигунами, авіонікою та системами озброєння. Літаки мають більше крило з двощілинними закрилками, передніми вихровими контролерами (LEVCON), аерофінітор та інші функції, що дозволяють їм працювати з єдиного авіаносця ВМС Росії "Адмірал Кузнецов", який не виходив у море роками. А перспективи його повторного виходу в море стають дедалі меншими.

МіГ-29КУБ/КУБР має справжню багатоцільову здатність, якої не було у Fulcrum раннього покоління. Він може нести понад 10 т озброєння та зберігати його на дев'яти точках підвіски (вісім під крилом і одна під фюзеляжем). Зброя класу "повітря-повітря" включає до шести ракет класу "повітря-повітря" середньої дальності R-77 (AA-12 Adder) з активним радіолокаційним наведенням або до шести ракет класу "повітря-повітря" малої дальності R-73 (AA-11 Archer) з інфрачервоним наведенням. Варіанти повітря-земля включають чотири дозвукові протикорабельні ракети Х-35 (АС-20 Каяк) або надзвукові Х-31А (АС-17 Криптон), або чотири авіаційно-керовані бомби КАБ-500Кр. Літак також має одну 30-мм гармату в кореневому подовженні лівого переднього краю крила.

Таким чином, зазначив автор, МіГ-29КУБ/КУБР є одним із найбоєздатніших тактичних винищувачів на озброєнні Росії, хоча й обмежений його відносно невеликою кількістю.

Чому виникли думки про макет літака

Автор відзначив дивну річ: МіГ-29 на відео був припаркований на вертолітному майданчику. А сама база ніколи не приймала регулярних операцій винищувачів. Раніше там працювали лише гелікоптери.

Стефан Бюттнер, експерт з інфраструктури російських авіабаз, розповів виданню, що з моменту появи перших супутникових знімків у нього виникли сумніви щодо регулярної експлуатації МіГ-29 з цієї бази. Наскільки йому відомо, немає жодних офіційних чи неофіційних фотографій, що зафіксували б активну експлуатацію винищувачів набазі.

Бюттнер відзначив, що на супутниковому знімку від 10 червня 2025 року також видно МіГ-29 у Качі, але жодних ознак дефлекторів струменя чи слідів на траві від тяги двигунів, що викликає питання щодо активності цього літака.

Також там майже немає великих бетонних площ для підтримки таких операцій. Хоча інші авіабази в Криму (та інших місцях), де розміщені тактичні літаки, що використовуються РФ, отримали укріплені авіаукриття для свого захисту.Одне з пояснень, запропонованих Бюттнером, полягає в тому, що цей літак був пасткою, розміщеною на базі, щоб спокусити українців на удари та захистити інші об'єкти, що використовують цю базу.

Це може означати, що МіГ-29КУБ/КУБР знято з експлуатації, ймовірно, після аварії, ремонт якої був занадто дорогим або складним. Це також може бути штучна пастка, призначена для імітації цієї більш просунутої версії літака.

Тим не менш, опубліковані кадри з дрона свідчать про те, що якби це й була спеціально виготовлена пастка, вона була б надзвичайно високоточною за своєю природою, навіть нижня частина літака ідеально відповідала б справжньому МіГ-29КР.

Навіть якби це був справді льотний літак, чому б лише один епізодично розгортався на базі без тактичної авіаційної підтримки, коли поруч розташовані дві інші бази, де розміщені винищувальні та штурмові контингенти? Наразі існують значні сумніви щодо того, чи використовувався цей літак, або будь-який подібний до нього на війні в Україні.

Що відомо про операцію ГУР у Качі

Як писав УНІАН, атакований МіГ-29 знаходився на аеродромі Кача, недалеко від Севастополя в окупованому Росією Криму. Відповідне відео опубліковало ГУР Міноборони. Там видно, як ціль була атакована.

Тоді ж був атакований і аеродромний радіолокаційний комплекс "Іртиш", розташований поблизу тимчасово окупованого Сімферополя.

