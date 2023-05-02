В страшному місці утримують людей, які не погоджуються з діями загарбника та підтримують Україну.

Ворожі війська на тимчасово окупованих територіях продовжують облаштовувати катівні для утримання людей с проукраїнськими настроями.

Про одне зі страшних місць, яке ворог облаштував у відділі поліції тимчасово захопленої Чаплинки (Херсонська область), розповів Генштаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні.

"Там на цей час незаконно утримують до десяти цивільних осіб, серед яких є неповнолітні. Людей російські окупанти тримають у жорстких, нелюдське умовах, застосовують до них тортури", - зазначає Генштаб.

Там уточнили, що в катівні окупанти вже закатували кількох українців до смерті.

Окупанти знущаються з українців - випадок з хлопцем із Ялти

Нагадаємо, що сьогодні в мережі почали ширитися ролики з безстрашним українцем, який на питання щодо страху перед контрнаступом ЗСУ відповів, що підтримує Україну. Йдеться про ролик який зняли на одній з вулиць тимчасово окупованої Ялти.

Така відверта заява підлітка, схоже, обурила владу РФ та місцевих "силовиків". Хлопець незабаром показав особисто звернення, в якому перепросив перед лідером РФ Володимиром Путіним та усіма росіянами за свої "необережені" слова.

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