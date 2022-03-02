У перехопленій телефонній розмові чоловік стверджує, що деякі бригади втратили 70% особового складу.

Колишній військовий РФ заявив, що внаслідок війни в Україні загинуло кілька тисяч російських солдат.

Про це йдеться у перехопленій телефонній розмові.

За словами чоловіка, дані про втрати серед росіян він отримав безпосередньо від колишніх колег.

"Жах. Загиблих 70%. 70%!!! У них частина 3,5 тисячі осіб. 70% загинуло вже з цих частин. Камишінська, волгоградська... Ви уявляєте, скільки там трупів? Це п*здець, хлопці. Це п*здець. Зараз вони нас пощолкають всіх нах*й, всю нашу армію, хохли бл*ть. Ви уявляєте, що буде?", - каже чоловік.

Росіянин зауважив, що навряд чи його знову призвуть, оскільки він вже на пенсії. Однак побоюється за синів. Екс-військовий каже, що РФ відправила в Україну воювати непідготовлене військо. Водночас він заявив, що російське телебачення бреше.

"Близько 10 тисяч вже загиблих наших солдат. Контрактників і всіх інших", - зазначив він.

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