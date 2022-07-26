За словами Марченка, щільність ударів по місту була набагато більшою, ніж у Маріуполі.

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Ізюмі на Харківщині загинули близько 500 осіб.

Про це повідомляє "Суспільне".

Як повідомив Ізюмський міський голова Валерій Марченко, від російських обстрілів та від того, що не отримали вчасно медичну допомогу, в місті загинули близько півтисячі осіб. В навколишніх населених пунктах кількість загиблих встановити немає змоги.

"У нас немає інформації по наших старостинських округах. Це особливо стосується Кам’янського старостинського округу, де йшли дуже сильні бої. Село Кам’янка розташоване одразу за містом Ізюм у бік Слов’янська", - розповів Марченко.

Напередодні в мережі з’явилися списки загиблих жителів Ізюма, складені російськими окупантами. За словами Марченка, вона на 80% відповідають дійсності. Найбільша кількість загиблих була на початку повномасштабної війни.

"Я бачив ці списки, інформація на 80% достовірна. Це коли були авіанальоти, удари по місту. Люди гинули, ховати їх не було можливості, ховали їх і в парках, і на городах. Потім у нас були дві багатоповерхівки - на Хлібозаводській, на Першотравневій - де люди були заживо засипані під будівлями. З-за річки бив танк прямим наведенням і секцію будинку розділив навпіл, там в одному і в другому майже по 50 людей загинули", - сказав Марченко.

Марченко сказав, що місто зазнавало ракетних та артилерійських обстрілів, авіанальотів.

"Місто Ізюм над усе страждало від авіанальотів. Однієї доби ми нарахували 26 авіанальотів, кожен літак випускав по дві бомби або ракети. Це за один день, а авіанальоти були щодня. І уже коли росіяни зайшли на лівобережну частину міста, тоді почали працювати і "Гради", інші РСЗВ, танки били прямим наведенням", - зазначив він.

За словами Марченка, "щільність ударів була набагато більшою, ніж у Маріуполі", який також зазнав значних руйнувань внаслідок дій ворога.

Як писав УНІАН, Богдан Дмитрук, командир батальйону 93-ї механізованої бригади, розповів, що після атаки HIMARS по ворожому складу боєприпасів в Ізюмі на Харківщині російські обстріли скоротилися "в 10 разів".

З 2 квітня 2022 року місто Ізюм захоплене Російською Федерацією.

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