"Далі - більше", - попередили патріоти.

Кримські партизани попередили російських окупантів, які тимчасово базуються в місті, що підірвані Україною "вишки Бойка" у Чорному морі - тільки початок.

Анонімні патріоти розклеїли листівки з попередженням в Алушті, Сімферополі та Керчі, а також в інших містах півострова.

На листівках партизани зазначили, що підірвані газові вишки Чорноморськнафтогазу (так звані "вишки Бойка") біля Одеси - тільки початок.

"Далі - більше", - попередили патріоти.

Текст повідомлення автори проілюстрували фото з перекресленим червоною лінією Кримським мостом.

Довідка УНІАН. Довідка УНІАН. РФ у 2014 році захопила бурові платформи "Чорноморнафтогазу", так звані "вишки Бойка". Окупанти використовували їх для спостереження над надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки.

ЗСУ вдарили по "вишках Бойка": що відомо

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України завдали удару по бурових установках "Чорноморнафтогазу", які ще називають "вишками Бойка".

Після цього у Росії пригрозили ударами у відповідь по "центрам прийняття рішень" у Києві.

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