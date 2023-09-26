Він зазначив, що "кватирка, яка була над тимчасово окупованим півостровом, перетворилася на вікно", через яке залітають українські засоби ураження окупантів.

Речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів про обстановку в тимчасово окупованому Криму, а також оцінив настрої жителів Одеського регіону, яких ворог тероризує постійними ракетними та дроновими ударами.

В ефірі телемарафону він з легкою іронією нагадав, як ще рік тому говорив про те, що "одесити готові надати і передати свій досвід дій під час повітрянї тривоги саме кримчанам, тому що близько і сусіди по морю".

"І вчора, до речі, на території тимчасово окупованого Криму вони випустили, відпрацювали там нові сигнали повітряної тривоги – початок тривоги, відбій, якісь там певні ще моменти. Єдине, що не врахували, що треба було зробити виключно українською мовою аби звикати, до повернення додому. Ми теж намагаємося в цьому сприяти і готові надати допомогу в перекладі, в будь-якому разі", - акцентував Братчук.

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Речник української добровольчої армії "Південь" зазначив, що "бавовна" в тимчасово окупованому Криму "дійсно є присутньою", а її руйнівна сила завдає відчутних наслідків окупантам на півострові. У зв’язку з цим, він порадив мирним мешканцям півострова, з метою власної безпеки, уникати присутності біля об’єктів військового призначення.

"Ключовий момент, надважливий, це те, що наші працюють звичайно по військових об’єктах. І тут знову хотілося б звернутися до кримчан, що не треба знаходитись поблизу до військових об’єктів окупантів. Порушується управління, порушується логістика і знищуються ті ворожі об’єкти, які ще вчора-позавчора могли закрити силами ППО небо над тимчасово окупованим Кримом. Тобто, зменшити ефективність наших ударів. Сьогодні ота кватирка, яка була над тимчасово окупованим півостровом, вона перетворилася на вікно, через яке можуть залітати українські ракети і знищувати окупантів",- підкреслив Братчук.

Щодо настроїв на Одещині через постійний російський терор безпілотниками і ракетами, то мирні мешканці щоденно проявляють свою незламність. Крім того, він відзначив, що за час війни накопичений великий досвід у всіх структур, які ліквідовують наслідки ворожих обстрілів "тим більше коли є влучання" та у тих, які задіяні в обороні.

"Власне, якщо говорити про настрої, то буду відвертим, вони є тривожними і це зрозуміло. Але з іншого боку, що особливо проявляється в соціальних мережах, є холодний настрій в плані того, що треба працювати, знищувати ворога – це найголовніше, що сьогодні є. Звичайно ми розуміємо, що атаки ворога будуть продовжуватися. Ми бачимо наскільки він агресивно налаштований на знищення всього того, що пов’язано з темою українського зерна. Тому надзвичайно важливо закрити небо над Одеським регіоном, адже це порти і логістичні маршрути, - підкреслив Братчук.

Він звернув увагу, що іноді лунають певні експертні думки, які ворог "намагається розхитати з плюсом для себе", що найміцнішою системою ППО захищено небо столиці. Водночас, якщо порівняти нинішню ситуацію з минулорічною, то раніше "влучання у ворожі цілі складало десь 50 %, а сьогодні це 70-80 % у середньому".

"Сьогодні наші військові розподіляють сили та засоби ППО і протиракетної оборони. Вони знають де і що найкраще ставити. Я думаю, що це шкідлива така теза "все на Київ". Ні, закрили там, де це надзвичайно необхідно. Подивіться ефективність знищення (ворожих цілей - УНІАН) на Одещині, не дивлячись на влучанння, дуже висока. Будуть додаткові засоби надані, буде ще краще", - зазначив Братчук.

Російська атака на Одеськуу область 26 вересня - головні новини

26 вересня вночі Одеська область потерпала від чергового удару ворожими безпілотниками. В наслідок атаки ударними дронами в Ізмаїльському районі були влучання у припортову інфраструктуру. Постраждало два водії варнтажівок. Крім того, через російську повітряну атаку було пошкоджено міжнародний пункт пропуску на кордоні між Україною й Румунією.

За даними командування повітряних сил ЗСУ, цієї ночі ворог атакував Україну дронами-камікадзе типу Shahed. Загалом було запущено 38 дронів з південно-східного напрямку - з району російського міста Приморсько-Ахтарськ та мису Чауда в Криму. Силами та засобами ППО вдалося збити 26 безпілотників.

Напередодні під час чергової ворожої атаки по Одесі, щоб обійти українську систему протиповітряної оборони, росіяни вдалися до відчайдушних маневрів своїми ракетами та дронами. Як зазначав речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат, ворог застосовує різні засоби повітряного нападу, щоб розосередити увагу української ППО й максимально завдати збитків та уразити об'єкти.

Також відомо, що останнім часом військові об'єкти РФ в тимчасово окупованому Криму систематично атакують безпілотні літальні апарати і ракети.

22 вересня окупаційна влада заявила про ракетну атаку по штабу флоту в Севастополі. Згодом стало відомо, що Силами Спеціальних Операцій ЗСУ було знищено штаб ЧФ РФ та опубліковані втрати окупантів в результаті проведення спецоперації.

Станом на 26 вересня Сили Спеціальних Операцій ЗСУ роз'яснили, що уточнюють інформацію стосовно знищення командувача Чорноморського флоту Російської Федерації Віктора Соколова під час спецоперації по ліквідації штабу ЧФ РФ.

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