Окупаційна влада мовчить.

Цієї ночі тимчасово окупований Крим атакують безпілотні літальні апарати. Про це повідомляють проросійські Telegram-канали.

За їхніми даними, на півночі півострова і в районі Арабатської стрілки помітили від шести до десяти безпілотників. Крім того, дрони збивають на півдні від Севастополя. Окупаційна влада поки не коментувала те, що відбувається.

Пізніше пабліки повідомили, що в Севастополі пролунали вибухи.

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Вибухи в Криму: останні новини

Як відомо, останнім часом військові об'єкти Російської Федерації в окупованому Криму систематично атакують безпілотні літальні апарати і ракети.

22 вересня штаб Чорноморського флоту в Севастополі був вражений ракетним ударом, виникла пожежа. До цього під атакою опинився запасний командний пункт ЧФ.

Також раніше було завдано масштабного удару по російському військовому аеродрому "Саки". А 14 вересня в Євпаторії знищили російський комплекс протиповітряної оборони "Тріумф".

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