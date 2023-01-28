Змію дивом врятував один з українських захисників.

Російські окупанти змародерили пітона у Харківській області, а потім кинули його помирати в танку, охопленому вогнем.

Як повідомляє "Суспільне", окупанти викрали змію з елітної лазні в Куп'янську Харівської області. У вересні під час штурму міста українські військові знищили два російські танки, а поблизу одного з ним виявили пітона. Його врятував український захисник Богдан.

"Я підбігаю, ловлю його як канат, і тягну за собою. Відбіг трохи, скрутив його в клубок, під курткою затиснув і побіг далі, бо танк почав вибухати. Добіг до розбитої хати, знайшов мішок і поклав його туди", - поділився воїн.

Згодом виявилося, що пітона викрали з лазні міста. Там було ще багато змій, точніше їхніх шматків. Врятованого пітона назвали Куп'янськом.

"Коли ми підбили танк, то пішли в розвідку, знайшли цю баню вже розбиту, і там було багато тих змій, точніше, їхні шматки валялися. Можливо, то він і сам доповз до тих танків погрітися, але я не виключаю, що вони його вкрали задля втіхи чи їжі", – зазначив Богдан.

Не тільки пітон: окупанти викрали єнота

Під час відступу з Херсона російські інтервенти з місцевого зоопарку поцупили єнота. Викрадена тварина вже знайшло спосіб продемонструвати окупантам своє ставлення. На відео потрапило, як Херсонський єнот вкусив колаборанта Володимира Сальдо.

Єнота та інших вкрадених звірів незаконно вивезли в окупований Крим за наказом російського командування.

Пізніше один із взятих у полон військових РФ попросив обміняти його на вкраденого окупантами єнота.

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