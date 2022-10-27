Жінка пішла на роботу, а ввечері, коли вона не повернулася, її чоловік забив тривогу.

В Індонезії 7-метровий пітон повністю проковтнув жінку. 54-річна місцева мешканка пішла на роботу, а через добу рятувальники знайшли роздуту змію, всередині якої було тіло загиблої.

Про це повідомляє The Washington Post.

Так, мешканка індонезійської провінції Джамбі, розташованої на острові Суматра, пішла з дому вранці. Вона вирушила на роботу - на каучукову плантацію, де збирала дерева. Увечері жінка не повернулася додому і її чоловік забив тривогу. Він одразу ж відправився її шукати. Чоловік зрозумів, що трапилася біда, коли знайшов посеред плантації речі своєї дружини: куртку, хустку, сандалі і ніж.

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Вранці шукати жінку вже вирушила пошукова бригада. Поруч з місцем, де лежали речі збирачки дерев, вони виявили величезну роздуту змію.

Рятувальники вбили 7-метрового пітона і розпороли йому живіт. Вони були сильно здивовані: всередині змії було тіло жінки. Пітон заковтнув її цілком.

Як зазначив захисник змій Натан Руслі, директор Фонду герпетофауни Індонезії, проковтнути жінку міг сітчастий пітон.

Як пітон може проковтнути людину

Сітчастий пітон є неотруйною змією, яка зазвичай рідко нападає на людей. Найчастіше такі рептилії полюють на дрібних тварин, яких вони душать, а потім їдять.

Пітон обвиває жертву своїм тілом, вчені називають це "обіймами смерті". І коли жертва робить вдих, змія посилює хватку, через що тварина або людина, яка потрапила в такі "обійми", не може видихнути. Щелепи сітчастого пітона можуть розтискатися настільки широко, що можуть проковтнути жертву, яка буде більше його голови.

На щастя, змії полюють на людей нечасто. Відомо, що подібні випадки відбуваються раз на рік.

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