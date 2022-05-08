Захисники Маріуполя, ризикуючи власними життями, продовжують демонструвати вражаючий героїзм.

Захисники Маріуполя після прориву на територію "Азовсталі" російських окупантів змогли замінувати окремі ділянки на заводі.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко та показав відео відчайдушної операції.

"Для описання героїзму та професійності наших захисників Маріуполя немає слів. Після зрозумілої тактики використання окупантом евакуації для посилення позицій наші Захисники відчайдушно, попри ризик, провели мінування слабких ділянок", – написав він.

За його словами, це вже друга історія, яка вразила навіть ворогів.

"Це вже друга історія, якою навіть вражені окупанти. Перший раз, до настання режиму тиші в першу хвилю, наші захисники вискочили на двох танках за ворота "Азовсталі" і затягнули до себе третій, що до того застряг зовні. Окупанти не встигли нічого вдіяти. Земний уклін нашим Захисникам Маріуполя. Ми всі у невідплатному боргу перед ними", – розповів Андрющенко.

Як повідомляв УНІАН, російські війська оточили Маріуполь у перші дні широкомасштабного вторгнення в Україну.

1 травня почалась евакуація цивільних, які переховувались у бомбосховищі на "Азовсталі".

3 травня російські окупанти почали штурмувати завод. Ворог застосовував бронетехніку і танки, намагався висадити десант за допомогою катерів і задіяв величезну кількість піхоти. Також рашисти змогли прорватися на територію "Азовсталі".

Нині росіяни продовжують інтенсивно обстрілювати "Азовсталь", за ніч було більш як 25 ворожих вильотів, у тому числі з бомбардувальників. Ворог працює ствольною артилерією, танками, мінометами, піхота окупантів намагається штурмувати територію заводу, також працюють ворожі снайпери.