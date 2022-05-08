Через відсутність спецтехніки неможливо розібрати усі завали.

Наразі невідомо, чи всіх цивільних вдалося евакуювати з території меткомбінату "Азовсталь" в Маріуполі.

Про це повідомив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар ("Калина") на брифінгу з "Азовсталі".

За його словами, невідомо, чи всіх цивільних вдалося евакуювати з території заводу, адже через відсутність спецтехніки неможливо розібрати усі завали та дізнатися, чи немає під ними живих людей.

Паламар нагадав, що два дні тому під час "режиму тиші", якого окупанти не дотримуються, загинуло троє військових "Азова", які намагалися евакуювати цивільних.

Один із них загинув від влучення ПТРК в автомобіль, який мав їхати за цивільними, а двоє - під час скидання бомб з безпілотника.

"Також шестеро військовослужбовців було поранено. Така ціна евакуації цивільних з території заводу", - наголосив заступник командира полку "Азов".

Паламар наголосив, що зараз у самому Маріуполі залишаються люди, яких ще не евакуювали, а багатьох із яких вивезли до РФ.

За його словами, й під завалами в "Азовсталі", й у місті перебувають десятки тисяч загиблих людей.

"У нас залишається багато військовослужбовців поранених, щодо яких ми просимо про допомогу. Їм потрібно надати можливість евакуюватися...", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що усіх жінок, дітей та людей похилого віку з "Азовсталі" у Маріуполі евакуйовано.

За її словами, цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено.