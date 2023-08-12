Капітана поліції звали Іван Іщенко. Він вийшов з тимчасово окупованої території і продовжив служити Україні.

Внаслідок обстрілу міста Оріхів російською армією загинув капітан поліції Іван Іщенко - начальник сектору поліцейської діяльності №1 (смт Розівка) відділення поліції № 2 Пологівського районного відділення поліції.

Про це йдеться у повідомленні Нацполіції. "31-річний поліцейський 6 років присвятив службі в підрозділах превентивної діяльності. З початку широкомасштабного вторгнення російських військ він вийшов з тимчасово окупованої території та продовжив нести службу. Російський авіаудар обірвав життя правоохоронця", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що колеги знали Іщенка як добру та порядну людину, відповідального працівника та надійного товариша. Осиротілими залишились дружина та маленька дитина правоохоронця.

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Удар по Оріхову: деталі

Сьогодні вранці російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по Оріхову Запорізької області. Як повідомили в МВС, внаслідок удару загинув поліцейський, 12 осіб поранено, серед яких чотири працівники поліції, які несли службу в Оріхові.

Пізніше в Нацполіції України повідомили, що в внаслідок удару також загинула цивільна людина.

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