Декілька поранених перебувають у тяжкому стані.

Вранці російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по Оріхову Запорізької області.

Як повідомили в МВС, внаслідок удару загинув поліцейський, 12 осіб поранено, серед яких чотири працівників поліції, які несли службу в Оріховому.

"Загиблий - 31-річний капітан поліції. Зараз лікарі та парамедики поліції борються за життя поранених. Декілька людей в тяжкому стані", - уочнили деталі в міністерстві.

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Як уточнили в Нацполіції України, внаслідок удару також загинула цивільна людина.

Ситуація в Запорізькій області

Російські окупанти постійно обстрілюють населені пункти Запорізької області. Часто під ударом опиняється саме Оріхів. Так, 10 липня загарбники здійснили удар керованими авіабомбами по прифронтовому Оріхову. Тоді повідомлялося про пʼятьох загиблих, ще 13 осіб постраждали. 11 людей госпіталізували з різними пораненнями.

А 13 липня унаслідок чергового обстрілу російськими окупантами міста Оріхів було зруйновано декілька будинків та вбито чоловіка. Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко тоді зазначив, що в результаті удару по Оріхову було поранено 87-річного чоловіка, а 40-річний житель загинув від отриманих травм.

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